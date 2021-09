Enrique Iglesias anuncia ‘Final’, el último disco de su carrera

El día que tanto temían los fanáticos de Enrique Iglesias ha llegado. Tras una exitosa trayectoria de 26 años, el intérprete español anunció que su faceta musical ha concluido, al menos por un tiempo. Además de dar a conocer esta impactante noticia, el español de 46 años reveló que lanzará su último disco titulado Final, el cual estará disponible a partir del 17 de septiembre.

©GettyImages



El cantante de 46 años no lanzará más discos

En una conferencia de prensa virtual, donde se anunció la próxima gira conjunta de los tres cantantes, Iglesias dio a conocer su decisión. En un inicio, la rueda de prensa era sobre el tour mundial de los tres grandes, pero después cada uno empezó a hablar de sus próximos proyectos en solitario y fue ahí donde el hijo de Julio Iglesias reveló que lanzaría Final, el cual según él “tiene muchos significados”.

©@enriqueiglesias



Enrique Iglesias dejó sin aliento a sus colegas con su tremenda noticia

Ricky Martin tuvo curiosidad y quiso saber más al respecto, sobre todo la parte en la que Iglesias se refería a los significados, y fue ahí cuando el español dijo: “Estoy tratando de decirles que puede ser mi disco final”.

El intérprete de Héroe abundó en detalles y dijo que no era algo que haya pensando hace poco, sino que ya venía de tiempo atrás: “No es algo en lo que haya pensado en los últimos meses; es algo en lo que he pensado en los últimos años. Es un álbum del que habrá volumen 1 y volumen 2, pero es el final. Estoy en ese momento en mi vida en el que creo que es el momento correcto de hacerlo. He pensado en esto desde 2015”.

Eso sí, Iglesias comentó que a pesar de que será su último disco, no estará del todo alejado de la parte creativa. “Nunca voy a dejar de hacer música, nunca voy a dejar de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo voy a hacer de una forma diferente, lo que significa que no necesariamente tienen que ser en un paquete como álbum”.

Con humor agregó que él, a diferencia de Yatra, no era tan rápido para escribir un día y horas después, grabar un clip musical: “No tengo la velocidad que tú tienes Sebastián para escribir una canción y ese mismo día grabar el video. Desearía ser tan rápido”.

Esta no es la primera vez que Enrique Iglesias se pronuncia sobre su retiro de la música. En 2018, poco después del nacimiento de sus mellizos Nicholas y Lucy, dijo al programa de televisión Lorraine que lo había estado considerando. “Ahora tengo hijos, así que la idea del retiro cruza mi mente más de lo que probablemente pasó hace cinco o 10 años”, mencionó Iglesias”.