Héctor Sandarti, de lo más emocionado con su regreso a Telemundo en ‘La Casa de los Famosos’

¿Lo volvería a hacer?

Aunque quedó muy contento con su experiencia en el reality y quedó en el quinto lugar de aquella competencia, en esta ocasión Héctor prefiere estar del otro lado de la pantalla: “Ya lo hice una vez y no estoy seguro si lo volvería a hacer como participante. A mí me fue muy bien. Fueron 49 días y afortunadamente no la pasé mal. Me adapté perfectamente a vivir encerrado”.

Sandarti recordó: “En mi caso fuimos 21 famosos que estuvimos bastante tiempo encerrados en una casa y creo que por mi personalidad y mi forma de ser, no la padecí tanto. Pero volverlo a vivir... no estoy seguro. ¡Mejor me quedo como conductor de La Casa de los Famosos”.

