Isabella Castillo nos habla de su personaje en Malverde: ‘Lo que no te mata, te hace más fuerte’

Malverde: El Santo Patrón está por estrenarse en septiembre próximo y promete ser una de las series más exitosas de los últimos años, pues se trata de la primer súper serie de época de Telemundo. Con un gran elenco, encabezado por Pedro Fernández, Malverde se convertirá en uno de los grandes estrenos de lo que resta del 2021. Además de la actuación del cantante, hay grandes talentos como Isabella Castillo, quien interpretara a ‘La China Navajas’, la única mujer que forma parte de la pandilla de Malverde.

En entrevista con HOLA! USA, la actriz habló de su papel en esta serie, además de revelar que ha sido uno de los más desafiantes, pues tuvo que prepararse físicamente para llevarlo a cabo, así como aprender a utilizar ciertas armas y montar a caballo.





Cuéntanos sobre tu personaje como ‘La China Navajas’... Sí es un personaje muy interesante, la verdad me la pasé muy bien grabando este proyecto. Este personaje es divertido, con muchos matices, es una mujer en una banda de bandoleros. Es muy bonito porque representa lo que eran las soldaderas en la época de la Revolución Mexicana y que nos hablaron mucho de ellas, para mí es un orgullo representar a todas esas mujeres que fueron parte de este proceso de la Revolución.

¿Recibiste algún tipo de entrenamiento especial? Tuvimos un entrenamiento de dos meses a caballo diario eran como seis horas todos los días, también tuvimos entrenamiento de navajas por que esa es la especialidad de mi personaje, stunt training, caídas... todo eso. Fue padre, a mí me gusta hacer casi todos mis stunts, pero de repente cosas más complicadas la misma compañía no te deja. Fue un poco difícil de grabar porque se requiere mucha energía y de precisión, pero me la pasé muy bien.

Sin duda, saliste como una Isabella más intrépida y audaz después de esta producción... Isabela salió fortalecida, ‘La China’ me enseñó muchas cosas y también me pasaron cosas en este proyecto. El dicho de ‘lo que no te mata, te hace más fuerte’ pues así tal cual. Igual que ‘La China Navajas’ siempre le estaban pasando muchas cosas -que no te puedo contar que ya podrán ver- pero eso no lo hacía más débil, sino más fuerte.