Adamari López regresa a la pista de baile como jurado en ‘Así se Baila’

Esta vez no bailará como en aquella ocasión, pero aún así se siente muy emocionada por ser parte de un nuevo reality. “Me apasiona y me encanta que me den la oportunidad de estar en esta competencia como jurado”, dijo muy contenta junto a Carmen Villalobos, con quien dio la gran noticia en Hoy Día. “Al final lo que cuenta es el voto de usted en la casa, de la audiencia que determinará cuál será la pareja ganadora, que exclamará ¡Así se Baila!”.

