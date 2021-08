Nacho Mendoza celebrará su cumpleaños 38 con un concierto sinfónico

¿Qué es lo más difícil de este concierto?

“Tenemos una cantante lírica que es increíble y que va a estar conmigo de tú a tú. Es uno de los retos más importantes porque no tengo esas capacidades. Le agradezco a Dios por el talento que me dio, pero este tipo de regalos como la voz que tiene esta muchacha son superiores. Esta de tú a tú con ella, es un reto muy lindo e interesante para mí”.

©@nacho



Nacho solía esconderse en sus cumpleaños, ahora lo celebra a lo grande

Para ti los cumpleaños solían ser nostálgicos, ahora decides que sea un motivo de alegría, ¿a qué se debe este cambio?

“Creo que la pandemia nos ha dejado un cambio a todos. El tema de entender la fragilidad del ser humano, de cómo nos cambia de un momento a otro y entender que las cosas se tienen que hacer ya, que celebrar, perdonar, mejorar y decir te amo es para hoy. Mañana no sabemos si estamos y creo que es lo que nos ha demostrado Dios a través de estos últimos dos años”.

“Yo estoy aquí, he visto gente partir. Gente que conocía y quería. Pero yo sigo aquí. No sé si esto es un sueño o es realidad, pero quiero agradecer a Dios y la vida por cada día que me brinda. ¿Cómo no agradecer por un año más? Eso me hizo cambiar mi perspectiva de vida. Estoy muy comprometido con ser feliz”.

¿Cuál es el mejor cumpleaños que recuerdas?

“Creo que todos los cumpleaños junto a mi mamá y mi papá al mismo tiempo, porque no siempre estaban los dos, fueron buenos cumpleaños. Pero hablarte de uno en específico, en realidad no porque, como lo he contado, no era muy amante de celebrar, era más de esconderme ese día. ¡Lo que sí creo es que éste va a ser el cumpleaños más increíble que haya tenido!”.