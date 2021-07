La carrera de Jorge Ramos toma un nuevo rumbo, luego de que se anunciaran cambios en Univision

Con la nueva fusión de Televisa- Univision , se han dado a conocer grandes cambios dentro de la estructura de la cadena estadounidense. Desde hace un tiempo se venía anunciado una serie de procesos y reformas por las que pasaría la televisora para impulsar su potencial. El pasado lunes 19 de julio se dieron a conocer algunos de estos cambios entre ascensos, incorporaciones e incluso salidas. El nombre de Jorge Ramos forma parte de esta lista de personalidades cuyas carreras tomarán nuevos bríos.

Jorge Ramos tiene una sólida trayectoria dentro de Univision, cadena de la que forma parte desde mediados de los ochenta

En un comunicado difundido el pasado lunes 19 de julio, se dieron a conocer a detalle varios de los cambios que habrá en el organigrama de la cadena. Uno de los más notorios ha sido que el de Jorge Ramos, quien sumará a sus funciones un cargo directivo. Ramos, quien está al frente de Noticiero Univision, fungirá como Special Editorial Advisor to the CEO, y le reportará directamente a Wade Davis, director general de la empresa.

Esto no quiere decir que Ramos vaya a dejar Noticiero Univision ni Al Punto Univision. Tal y como lo señala el comunicado, su cargo como Special Editorial Advisor to the CEO será adicional a sus responsabilidades como titular de dichas emisiones.

Jorge Ramos seguirá al frente de las emisiones de noticias en las que participa

Hasta el momento, Ramos no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre su nuevo cargo dentro de Univision, cadena en la que ha laborado desde mediados de los ochenta. Ramos ha sido considerado por Time como uno e los 25 hispanos más influyentes de Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria, ha obtenido 10 premios Emmy, y es autor de libros como Stranger: El desafío de un inmigrante latino en la era de Trump y Atravesando fronteras.

Además de ese cambio, Daniel Coronell –quien entró a Univision en 2011—dejará de ser el presidente de la división de Noticias para dar paso al mexicano Leopoldo Gómez, quien dirigía dicho departamento en Televisa. La entrada de Gómez, quien tiene más de 20 años de experiencia, a la cadena será efectiva de forma inmediata y se tiene prevista su mudanza a Estados Unidos en las próximas semanas.

En cuanto al programa de El Gordo y la Flaca, que desde hace años formaba parte del departamento de noticias, este volverá al área de entretenimiento y será supervisado por Ignacio Meyer, ascendido a Executive Vice President, Music and Non-Scripted Entertainment. A estos cambios, se anunciaron otros más en las áreas de Noticias y Entretenimiento y Deportes, así como a nivel ejecutivo y administrativo.