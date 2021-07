Marlene Favela anuncia feliz su regreso a la televisión

Marlene Favela está más que feliz con una muy buena noticia para sus fans. Y es que luego de algunos años lejos de las cámaras, vuelve con un papel en la telenovela La Desalmada. Ella misma compartió su dicha por interpretar a Leticia, personaje con el que quita la pausa a su carrera profesional y que la tiene más que emocionada.

“Regreso a la televisión en un proyecto maravilloso. Para los que no saben, me alejé algunos años porque me fui a hacer el proyecto más importante de mi vida, que es mi hija”, explicó para sus seguidores y para quienes empiezan a conocerla. “Fui a ser mamá, a este proceso tan maravilloso y ha sido una experiencia bien bonita”, agregó sobre su vida plena al lado de su hija de un año, Bella.

Sin embargo, Marlene Favela quería volver a los foros de televisión, un deseo que cumplió y que a partir de hoy se puede ver en la pantalla chica. “Esta es mi novela número 26. Se dice tan fácil, pero es toda una vida en los foros, frente a una cámara de televisión”, dijo con nostalgia y alegría.

“El señor José Alberto Castro (El Güero Castro) me hizo el favor de darme esta maravillosa oportunidad para interpretar a Leticia en La Desalmada”, dijo muy contenta sobre cómo llegó la oportunidad que tanto soñaba para su gran regreso.

©@marlenefavela



Marlene Favela junto al elenco de ‘La Desalmada’

“Leticia es un personaje virtuoso, luminoso... Una mujer empoderada. Una mujer tradicional de una familia mexicana que cree en los valores... Su motor es su hijo, pero además se le presentan muchas adversidades en la vida y vamos viendo cómo se transforma en una mujer empoderada, creativa, que le gusta el arte...”, explicó sobre su personaje.

Agradecida con sus fans y la vida

Muy contenta con esta nueva etapa de su vida, Marlene agradeció a sus fans por todos los mensajes que ha recibido desde hace años. “Han sido mi apoyo en lo personal, cuando he tenido momentos duros, que los tenemos todos. Cuando he tenido momentos de felicidad, de celebración. Siempre les publico todo. Les comparto mi vida, mis sueños, debilidades, lo que me gusta, les recomiendo cosas. Hemos hecho una comunidad preciosa aquí en Instagram, cosa que agradezco mucho”, dijo de corazón.