Carmen Villalobos nos comparte el desafío de ser la antagonista en ‘Café con Aroma de Mujer’

¿Cómo ha sigo grabar en tu natal Colombia?

Ha sido muy bonito. Te tengo que confesar que yo no conocía el Eje Cafetero. Estaba dentro de mi destino turístico aquí en mi país y bueno por las grabaciones tuve que ir y me la pase increíble porque, tengo que ser muy honesta, las tres primeras semanas que estuvimos en el Eje Cafetero, yo no grababa mucho. Entonces, yo tenía una escena o dos escenas al día y el resto era piscinita, jodedera... De verdad la pasé muy bien. Obviamente no podíamos salir porque seguimos en pandemia, hay un virus que sigue entre nosotros. No podemos hacer como antes que nos íbamos a turistear, pero, solo el hecho de estar en una hacienda como la que estábamos, en la Hacienda Venecia, rodeados de tantos paisajes tan bonitos, de muchos animales. Veníamos de estar encerrados en una pandemia. De verdad fue una experiencia muy, muy buena. En lo personal, fue una experiencia súper bonita.