Don Francisco anuncia el lanzamiento de su autobiografía ‘Con ganas de vivir’

Tras cumplir 80 años, Mario Kreutzberger, mundialmente conocido como Don Francisco, ha decidió compartir con sus seguidores todo tipo de vivencias personales y profesionales a través de su nueva autobiografía titulada Con ganas de vivir, bajo el sello editorial Aguilar. En dicha publicación, disponible a partir del 4 de mayo, el famoso presentador chileno contará a detalle complejos pasajes de su vida, desde la detención de sus padres en la Alemania nazi, su migración a Chile, así como el crecimiento de su carrera y la consolidación de su fama a nivel internacional con Sábado Gigante y el Teletón, cruzada que emprendido en 1978.

©Penguin Random House Grupo Editorial



El libro estará disponible a partir del 4 de mayo

“¿Por qué quiero escribir un libro? Me lo pregunté muchas veces antes de comenzar, y siempre llegué a la misma conclusión: Porque soy un comunicador y vivo y respiro del ejercicio diario de comunicar. Es una necesidad de la cual no me puedo divorciar, que se ha convertido casi en una obsesión en mi vida, que me ha dado grandes satisfacciones y uno que otro inconveniente…”, inicia así Con ganas de vivir, con una reflexión de Mario Kreutzberger.

©GettyImages



Su programa Sábado Gigante es considerado como el show de tv de más larga duración en la historia de la televisión según Guinness World Records

A lo largo de su fascinante vida, Don Francisco se enfrentó a grandes desafíos, como el hecho de ser hijo de judíos sobrevivientes al Holocausto, su decisión por abandonar el negocio familiar y apostar al mundo de la televisión, su profunda convicción por el contacto con el público, las decisiones profesionales para proyectar su carrera, el desafío personal de darle voz a la inmigración latina en Estados Unidos y su preocupación por asegurar la continuidad del Teletón.