La tragedia del ganador de película extranjera: perdió a su hija mientras filmaba ‘Another Round’

Sobre el escenario de la Union Station de Los Ángeles, uno a uno los ganadores de la 93ª entrega de los Oscar pasaron a recoger su premio y manifestando su felicidad por ver el fruto de su esfuerzo y el de sus equipos. Sin embargo, no hubo discurso más conmovedor que el de Thomas Vinterberg, ganador de la categoría Mejor Película Extranjera por Another Round. El director de origen danés recordó en su discurso de agradecimiento a su hija de 19 años, quien falleció en un accidente automovilístico justo cuando apenas empezaba el rodaje. Pese a enfrentarse a la peor tragedia que cualquier padre podría vivir, Vinterberg decidió seguir adelante con el rodaje de la película.

©GettyImages



El director danés dedicó el trabajo de Another Round a su hija

A inicios de mayo de 2019, la película Another Round comenzó su rodaje, pero al cuarto día de producción, Vinterberg perdió a su hija Ida, de 19 años, en un accidente de tránsito. Todo sucedió cuando la exesposa de Vinterberg, Maria Walbom, conducía con destino a París, cuando un conductor que venía distraído con su celular se estrelló contra ella. Walbom se recuperó de sus heridas, pero Ida, no lo logró y perdió la vida al momento.

Tras lo sucedido, el director se enfrentó al dilema de sí seguir o no con la película, pero en memoria de ella, decidió continuar con su trabajo. “No tenía sentido continuar, pero no tenía sentido no continuar. Ella hubiese odiado eso. Así que decidimos hacer la película para ella. Esa era la única forma en la que podíamos hacerla”.

Al aceptar el Oscar –justo como lo hizo al aceptar el BAFTA hace un par de semanas—Vinterberg le dedicó el filme. “Lo más importante es agradecer a mi hija Ida, que ya no está aquí. Ella estaba más entusiasmada con este proyecto que cualquier otra persona “, dijo Vinterbeg. “La extrañamos e hicimos esta película para ella”.

Ida interpretaría a la hija del protagonista de la película, Mads Mikkelsen, y estaba de lo más emocionada por participar de forma profesional al lado de su padre. Para honrar la memoria de su hija, Vinterberg decidió seguir con el rodaje y terminarlo.

Y así salió adelante

Thomas confiesa que buscó ayuda profesional para superar este amargo capítulo en su vida. “Hablé con el psiquiatra y me dijeron: ‘Bueno, si puedes trabajar, deberías (seguir con la película)’”, dijo Vinterberg en una entrevista con The Times, en enero. “Y luego tuve una conversación con Mads y el resto del equipo, y dijimos, ‘Ida odiaría si nos detuviéramos. Entonces, haremos la película por ella’. Y de alguna manera lo superamos. Supongo que me ayudaron”.

De acuerdo con Infobae, esta es la segunda ocasión en la que Vinterberg, ha estado nominado a un Oscar; la primera vez fue por The Hunt en 2012.

