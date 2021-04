Chef Yisus gana ‘Mira Quién Baila All Stars’ y dedica su triunfo a su mamá

Tras semanas de emoción y competencia, llegó la final de Mira Quién Baila All Stars (Univision) y vaya que hubo grandes sorpresas: Dayanara Torres regresó a la pista luego de dos años, Chiquinquirá Delgado y Borja Voces bailaron juntos, mientras que el Chef Yisus se alzó como el gran triunfador de la noche, obteniendo un cheque por $30,000 dólares para la fundación Amigos For Kids. En tanto, Aleyda Ortiz quedó en segundo lugar, Roberto Hernández ocupó la tercera posición en la competencia y el cuarto lugar fue para ‘La Bronca’.

La sexta gala de Mira Quién Baila All Stars arrancó con una corografía a cargo de Dayanara Torres, quien bailó Ropa Cara de Camilo junto a los cuatro finalistas de la competencia. Como invitados especiales de la noche estuvieron los cuatro eliminados de la temporada Lindsay Casinelli, Mariajosé Alvarado, Víctor González y Tony Dandrades.

Tras esa explosiva presentación, se dio inicio a la primera ronda de baile con la dinámica Yo lo bailo mejor, la cual consistía en que cada participante ejecutara una coreografía que otro compañero ya había realizado previamente. Aleyda Ortiz fue la primera en salir a la pista. Ella decidió bailar la salsa que Lindsay Casinelli ejecutó en la cuarta gala con el tema Solo Contigo de Olga Tañón. El panel de jueces, formado por Dayanara Torres, Casper Smart y Paty Manterola concluyó que su desempeño fue mejor de el de Lindsay Casinelli. Después fue el turno de Roberto Hernández, quien decidió bailar el tema Bulería que el Chef Yisus desempeñó en la cuarta gala. Pero el jurado no fue tan fácil de convencer, pues decidieron que la versión de Yisus había sido mejor que la de Roberto.

‘La Bronca’ bailó un mix de Baby One More Time de Birtney Spears que previamente Lindsay Casinelli ya había realizado hace unos shows. Pero a los jueces no les convenció su versión de la coreografía y comentaron que Lindsay lo había realizado mejor. El último en esta ronda fue el Chef Yisus, quien bailó una rumba, la cual había bailado Víctor González en la segunda gala de la competencia. Los jueces quedaron sumamente complacidos con su ejecución y alabaron su desempeño en la pista.