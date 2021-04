Ana Patricia Gámez se retira de la televisión y revela los motivos de su salida

Para Ana Patricia Gámez la transmisión de Enamorándonos USA del pasado 12 de abril será uno de los días más importantes de su carrera. En pleno programa, la presentadora dio a conocer que decidió hacer una pausa en su carrera , pues desea enfocarse en su faceta como madre. Recordemos que Ana Patricia es mamá de Giulietta, de cinco años y Gael Leonardo, de casi tres. Fue su compañero Rafael Araneda quien empezó con unas palabras hacia su colega para después cederle el micrófono y que compartiera con la audiencia su sentir respecto a esta decisión.

Ana Patricia dirá adiós a la tv en junio

“Después de 10 de trabajar en televisión, después de que el público me diera la oportunidad en aquel momento que gane Nuestra Belleza Latina he tenido muchas bendiciones en mi vida, grandes experiencias no he dejado de trabajar, he sido afortunada por eso. Porque he pertenecido a un programa de transmisión diaria como Despierta América y ahora por dos años Enamorándonos”, dijo Ana Patricia.

Ana Patricia con su esposo e hijos

“Me han visto en mis diferentes etapas, en unas no tan buenas en difíciles, felices, me han visto crecer como profesional, como adre, como esposa, como hija. He compartido diferentes momentos con ustedes, desde aquel 23 de mato del 2010 que yo me coroné”, añadió. “He trabajado para Univision para diferentes programas, pero ha llegado el momento de una decisión a la vez difícil como profesional, pero quienes son madres entienden lo difícil que es dejar a veces a sus hijos en momentos que tenemos que salir a trabajar”.

La conductora señaló que tras el deceso de su padre esta decisión de dejar la televisión cobró fuerza, pues deseaba pasar el mayor tiempo posible con los suyos. “Como hija también cuando me despedí de mi padre y ya no lo volví a ver, entendí aún más la importancia que tenemos de vivir con esas personas los momentos especiales”.