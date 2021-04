Adiós al duque de Hastings... Regé-Jean Page no estará en la segunda temporada de Bridgerton

Los fans de Bridgerton están con el corazón roto, pues recientemente se dio a conocer que el actor Regé-Jean Page, quien interpretaba al duque de Hastings, Simon Basset, no formará parte de la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix . Según los informes de The Hollywood Reporter, el actor tenía contrato sólo para una temporada, ya que el plan es que en cada entrega la trama se centre en un personaje distinto, así que por esta razón no veremos más a Simon. Sin embargo, Daphne (Phoebe Dynevor) sí seguirá apareciendo en la trama y hará referencia a su esposo.

©Entertainment Weekly



Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor conquistaron a la audiencia en sus papeles del duque de Hastings y Daphne Bridgerton

En el perfil oficial de Instagram de la serie también se confirmó la información con el siguiente mensaje como si fuera un comunicado de la propia Lady Whistledown. “Estimados lectores, mientras todos los ojos se vuelven hacia la búsqueda de Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) para encontrar una vizcondesa, nos despedimos de Regé-Jean Page, quien interpretó triunfalmente al duque de Hastings. Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla, pero siempre será parte de la familia Bridgerton”, se lee en el comunicado. “Daphne seguirá siendo una esposa y una hermana devota que ayudará a su hermano a navegar la próxima temporada y lo que tiene para ofrecer: más intriga y romance de lo que mis lectores pueden soportar. Atentamente, Lady Whistledown”.

©@bridgertonnetflix



Este fue el mensaje oficial con el que Netflix confirmó la salida de Regé-Jean Page

Por su parte, Regé-Jean Page usó sus redes sociales para despedirse del personaje con el que cautivó miles de corazones. “El viaje de una vida. Ha sido un placer y un privilegio ser su duque. Unirse a esta familia, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Nuestro elenco, equipo y admiradores increíblemente creativos y generosos: todo ha ido más allá de lo que podría haber imaginado. El amor es real y seguirá creciendo ❤️❤️❤️💫”, comentó el artista inglés.