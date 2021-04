Univision lanza el servicio de streaming Prende TV con Ana Brenda Contreras como embajadora

¡Diversión a solo un clic! Univision se suma al mundo del streaming con el lanzamiento de Prende TV , el primer y único servicio de streaming que ofrece canales y video on demand de Estados Unidos creado específicamente para las audiencias hispanas del país, con contenido de primera y en español de diversos géneros y 100% gratuito. Para contarnos más sobre esta plataforma, la cual cuenta con 40 canales de streaming y 30,000 horas de video, HOLA! USA conversó con Ana Brenda Contreras, quien es embajadora de Prende TV.

©PRENDE TV



Más de 40canales y 30,000 horas de video on demand solo para ti en Prende TV

Desde Bogotá, Colombia, donde se encuentra grabando su próximo proyecto, la estrella de telenovelas expresó que Prend TV viene a cambiar el mundo del entretenimiento. “Yo creo que es el futuro en cuento a streaming para toda la gente en Estados Unidos. Es un servicio único, es el primero que existe en su tipo. Es una plataforma que tu puedes descargar y ver muchísimos canales, puedes verlos a tus tiempos, cuando tú quieras, es como ver televisión abierta pero en tus horarios”.

©PRENDE TV



Prende TV es gratis y está disponible en Estados Unidos

El servicio, que es 100% gratuito, está disponible únicamente para Estados Unidos y está enfocado en los hispanos. “Es para los hispanos o para la gente que hable español o para quien quiera aprender español, ¿por qué no?”. Ana Brenda destacó que con esta app el usuario tendrá la oportunidad de ver más allá de los canales con los que esta familiarizado. “Es una biblioteca inmensa, no solamente es Univision... son muchísimos canales de Latinoamérica, que si no fuera por esta aplicación, no tendríamos la oportunidad de conocer tantas series o novelas venezolanas o colombianas que son increíbles y que a lo mejor en su momento no las pasaron en Estados Unidos”.

©Univision



La actriz agregó que hay programación para todas las edades, ¡nadie se aburrirá en casa!

La protagonista de La que no podía amar indicó que otra de las cualidades que tiene Prende TV es que se acomoda a los horarios de todos. “Prende TV une lo mejor de dos mundos: estás viendo contenido de televisión abierta pero lo estás viendo a tus tiempos. Seguimos en confinamiento y entonces tienes la oportunidad de tener un montón de contenido a tu disposición, montón de programas, películas y series para ver cuando tú quieras. Pero si eres de las personas que están trabajando en casa o de las que ya están saliendo a trabajar, pues no te vas a perder de ver tu telenovela favorita o el partido de tu equipo”.