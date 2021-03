Karina Banda nos presenta a su nuevo ‘bebé’

¿Y qué le diría a todas aquellas mujeres que quieren emprender? “¡Qué se pongan las pilas! Se siente muy rico terminar algo con lo que tu soñabas. La satisfacción es muy gratificante, pero además de eso, tiene que ser algo que te motive. Siempre busca y rodéate de personas que te hagan bien y te ayuden a crecer como persona”.

Primeros meses de recién casada

Con este nuevo trabajo, Karina ha encontrado en su marido el mejor apoyo. “Trabajo de tiempo completo para El Gordo y la Flaca, pero tener un canal es mucho trabajo. El hecho de que él me apoye, esa es la mejor ayuda que él me puede dar”.

“Yo le digo, ‘oye mi amor, ¿no sientes feo que no te preparé de comer?’ y me dice ‘no para nada, me encanta verte ocupada, me encanta lo que estas haciendo’”, compartió Karina. “Le encanta sentirse productivo y el hecho de que él me vea a mí haciendo todas estas cosas y creciendo profesionalmente y personalmente, yo creo que con eso él se enamora más de mí”.

Karina Banda y Carlos Ponce se casaron en julio y a través de HOLA! USA revelaron su matrimonio

La relación de ambos no hizo otra cosa que fortalecerse en los meses de confinamiento por la pandemia. Karina reveló que empezaron a vivir juntos desde antes del aislamiento y que ya estaban en la dinámica de casados cuando llegó su boda en julio. “Yo sé que hay parejas que no lo lograron, pero a nosotros nos ayudó mucho. Nos conocimos más. Él se emocionaba de verme cocinando y yo me emocionaba al ver que le encantaba mi comida, como la cochinita pibil que es su platillo favorito. ¡Me la pasaba haciendo sopes de cochinita pibil!”.