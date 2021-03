Regina Blandón y Ludwika Paleta se declaran la ‘Guerra de Likes’, la nueva película de Amazon Prime Video

¿Alguno de ustedes ha tenido cierta obsesión por las redes sociales?

Regina Blandón: Obsesión no, pero de pronto si me engancho en Twitter, pero obsesión, no. Ludwika Paleta: Yo la verdad sigo tratando de entender de qué se trata. Todo es tan raro, que sigo descifrando y me parece divertido, me pongo a ver por pura curiosidad. Manolo Cardona: Igual, yo por mi parte cero obsesión, las utilizo para las cosas que son básicas Loreto Peralta: Yo creo que en algún momento seguro sí, más ahorita en la pandemia que solo por las redes sociales me he podido comunicar. Pero yo creo que te das cuenta si tienes una obsesión con las redes cuando lo primero que haces, es checar tu teléfono. A mí me pasa a veces, sería mentiroso de mi parte decir que no, la verdad.