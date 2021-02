Borja Voces pidió consejo a Jorge Ramos para la conducción de ‘Mira Quién Baila’

“Él es un gran profesional de la noticia y yo quería un consejo de él. Quería saber un poco cómo un periodista de noticias puede abordar un programa de entretenimiento como Mira Quién Baila y me gustó mucho su respuesta, porque fue una respuesta que la verdad yo trabajo siempre así y como que me reafirmó en lo que yo pensaba y fue: ‘Borja, todo lo que hagas hazlo siempre con verdad’ y yo creo que es el consejo que más me ha servido en este proyecto, y además no viene de cualquier persona, sino del #1 de las noticias en televisión en el mundo hispano”.

Su familia es su gran fortaleza

Llegar hasta donde ha llegado no ha sido fácil, pues en el trayecto ha tenido que enfrentarse al rechazo, a los ‘no’ sin explicación y a dejar a sus seres queridos en España. “No ha sido un camino de rosas, no ha sido un camino fácil. Tengo una relación muy especial con mi familia, para mi mi familia lo es todo... y Me he tenido que separar de ellos para poder cumplir mis sueños”, contó desde lo más profundo.

©@borjavoces



Para el conductor, su familia lo es todo

Ahora, con su participación en tres programas en Univision y con una carrera en ascenso, Borja reconoce que sus padres han sido su motor, pero también sus maestros de vida. “La humildad la aprendí en casa por mis padres. Mi papá es pescador y mi mamá ama de casa. Yo nunca he vivido ni el lujo, ni la ostentosidad, ni los banquetes. En mi familia nunca ha faltado de nada porque mi padre se despertaba todos los días a las 5 de la mañana y esos ejemplos son los que hoy me hacen tener una carrera profesional de la que me siento muy orgulloso, pero de la que nunca me olvido de donde vengo y tengo bien claro a dónde quiero ir y por supuesto; levantar mis pies del suelo, no es una opción”.