‘Chiqui’ Delgado sobre ‘Mira Quién Baila’: ‘Es mi otro bebé lo vi nacer, me abrió las puertas de este país’

©GettyImages ‘Chiqui’ con su hija Carlota, de 10 años

La también actriz asegura que es un show tan ameno, que en el período que no se llevó a cabo, mucha gente lo pidió de regreso. “Es un show que es muy noble la audiencia lo espera, lo disfruta, lo celebra, lo pide siempre. Hubo una época que se fue por dos años y la gente no paraba de preguntarme cuando volvía porque es un show que disfruta toda la familia”, dijo. “Creo que esos domingos en familia van a volver a ser lo que fueron antes de que empezara toda esta locura”.

El regreso de MQB es, de cierta, forma un gran bálsamo para las familias, pues por un rato, podrán olvidarse de las preocupaciones y ver un show de calidad con rostros conocidos. “Van a ver muchas caras familiares porque es una edición especial con talentos de Univision. Entonces van a ser muchas caras que la gente ya conoce que admira, que quiere, que sigue... Los fanáticos de los talentos de Univision son implacables, son de verdad lo más apasionados”.

¿’Chiqui’ aparecerá de nuevo en la pista? Esto nos respondió: “Eso ocurrió una vez y no creo que vuelva a ocurrir. Hay cosas mejores que ver en la pista de baile que verme bailando a mí”, comentó entre risas. “Yo bailo en mi casa y a escondidas... No lo descarto, la verdad, si en algún momento surge la oportunidad, si me dejan ensayar dos meses, podría ser”.