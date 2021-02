Marc Anthony hace historia y recibe su tercer récord Guinness

¡Otro gran logro en su carrera! Marc Anthony ha conquistado su tercer récord Guinness... Sí, así como lo lees. El intérprete de Vivir mi vida se convirtió en el artista masculino con mayor número de Premio Lo Nuestro , con un total de 24 a lo largo de su trayectoria de más de 30 años. A través de su perfil de Instagram, el salsero celebró su nuevo título y compartió su emoción con sus seguidores. Además de compartir la buena noticia, el cantante dedicó unas palabras de agradecimiento a todos los que lo han apoyado desde el inicio y han trabajado con él ‘codo a codo’ para hacer esto posible.

©@marcanthony Marc Anthony con su reconocimiento de Guinness World Records

En su cuenta, donde tiene más de 11 millones de followers, el cantante compartió unas fotografías con su reconocimiento, acompañadas del siguiente mensaje: “¿El artista masculino que ha ganado más Premio Lo Nuestro? ¡Estoy sin palabras! Gracias @guinnessworldrecords por este reconocimiento, a mi equipo de trabajo, a los productores, a @magnusmediausa y a todos los que están detrás de esto. Esto sí no me lo esperaba. Siento tantas emociones y cuando me enteré de este reconocimiento de Guinness World Records, mi corazón dio un vuelco. Solo espero que todos los que han dedicado su vida a que esto suceda se sientan tan especiales como yo. ¡AHORA SON TRES Y ESTO SIGUEEEEEEE!”.

©GettyImages Marc Anthony tiene 24 premios Lo Nuestro

Anteriormente, Marc ya se había hecho acreedor a dos reconocimientos por parte de Guinness World Records. El primero de ellos, por la mayor cantidad de álbumes tropicales más vendidos en un año por un artista solista (3), hecho que logró en diciembre de 2017. Posteriormente, en septiembre de 2018, ganó el reconocimiento como el artista con más #1 en la lista de reproducción de Billboard Tropical, con 28 de sus temas en dicho listado.