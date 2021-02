‘Chiqui’ Delgado y su emoción por debutar como presentadora de Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro está cada vez más cerca y poco a poco empiezan a surgir más detalles de lo que veremos en la 33ª edición. Para la bella Chiquinquirá Delgado el próximo 18 de febrero será muy especial, ya que debutará en los premios como presentadora junto a Yuri y José Ron . En años anteriores, la habíamos visto durante la antesala de la gala, en Noche de Estrellas, sobre la alfombra magenta, pero este año ¡todo cambia! Y ahora, enfrentará un gran desafío, para el cual está más que lista, pero sobre todo, emocionada.

©GettyImages Esta será la primera vez que presentará Premio Lo Nuestro

En entrevista con HOLA! USA , la estrella de origen venezolano expresó su sentir sobre este nuevo check mark en su vida profesional. “Muy contenta y emocionada sobre todo porque es la primera vez que voy a conducir el show. He trabajado durante 10 años haciendo el pre show de la alfombra magenta y bueno, siempre es una responsabilidad, un reto, pero también estoy muy ilusionada”.

‘Chiqui’ compartió que le hace mucha ilusión trabajar con José Ron, con quien no ha tenido el placer de colaborar antes, y con Yuri, con la cual tiene una excelente relación. “ Es una mujer talentosa, divertida, humana , ‘sin pelos en la lengua’ y me encanta la gente así. Yo creo que ella va a ser una parte muy divertida, sin duda. Ella no calla nada; ella lo dice todo como lo es, como le salga y me divierto mucho con ella siempre que la veo”.