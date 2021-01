Gaby Espino y la gran bendición que fue para ella ‘La Suerte de Loli’: ‘Es un proyecto con mucha buena vibra’

En medio de la pandemia, a Gaby Espino le llegó la gran bendición de participar en La Suerte de Loli , la cual se estrena el próximo 26 de enero (9pm/8c por Telemundo ). Además de poder desarrollar su carrera en un momento tan convulso, la venezolana tuvo la dicha de compartir con un gran elenco, formado por Silvia Navarro, Osvaldo Benavides, Jacky Bracamontes, Christian Chávez, entre otros artistas, con los que creó un gran vínculo. A pesar de las restricciones sanitarias de la pandemia, Gaby la pasó increíblemente bien y lo mejor de todo, es que sacó adelante –junto con sus compañeros—un proyecto que promete ser uno de los favoritos de la audiencia.

©Telemundo Gaby Espino en su personaje de Paulina, en La Suerte de Loli

Paulina, el personaje de la actriz, verá su mundo transformado por la llegada de Loli (Silvia Navarro) a Global Studios, pues la verá como una rival que podría opacar su vida perfecta de influencer, la cual no lo es tanto; pues su matrimonio con Rafael (Osvaldo Benavides) está a punto de quebrar y la relación con su hija Jessica (Marielena Dávila) cada día se desgasta más. En entrevista con HOLA! USA, Gaby conversó sobre su trabajo en este proyecto, así como de la complejidad de su personaje y de cómo, a diferencia de este, ella tiene una gran relación con su hija Oriana.

“Para mí es muy especial estar en un proyecto como este, sobre todo por lo que estamos pasando en el mundo entero”, indicó Gaby. “(La Suerte de Loli) es un proyecto con mucha buena vibra, con risas, con gente maravillosa a la que doy gracias de haber podido compartir este proyecto con ellas porque he aprendido muchísimo y me he divertido muchísimo”.

Para la también conductora, fue aún mejor porque se llevó a cabo en la ciudad donde reside, así que no tuvo que trasladarse a otra ciudad lejos de sus dos hijos, Oriana y Nickolas. “Te puedo decir que para mí ha sido un proyecto muy especial además estoy en Miami, donde esta mi casa, donde están mis hijos”.