Silvia Navarro, en su regreso a la televisión con Telemundo, hace un homenaje a la amistad

“Gaby Espino... Además de ser una diosa, yo la veo llegar a maquillaje y digo ‘¿cómo les hace para verse así?’ yo me levanto y digo ‘¿dónde está la magia de la televisión?’”, agregó entre risas. “Christian (Chávez) hace de los días algo ligero. Él siempre entra con su energía, es un ser de pura luz, es divertido... Soy muy afortunada de contar con un gran equipo”.

Además de tener la oportunidad de trabajar con buenos colegas, Silvia destacó lo segura que se sintió al trabajar de la mano de Telemundo. “Los cuidados que han tenido y los protocolos de seguridad para que nosotros pudiéramos contar esta historia, yo no los he visto en ningún lado”.

El beso que no fue

Fueron tales los cuidados, que hasta en las escenas de besos, había caretas, acrílicos y tests para detectar el virus en todo momento. De hecho, Silvia compartió que se quedó con las ganas de tener su escena de beso real con Carlos Ponce , su ídolo. “Cuando me tocó escenas de beso, nosotros no podíamos hacerlas como tradicionalmente se hacen. Cuando me tocó con Carlos Ponce, yo repetía en mi cabeza ‘por favor, por favor que no me pongan el acrílico’, pero no fue así... Nos pusieron máscaras y máscaras y mucha protección, para que cuando nos acercáramos (a dar e beso), hubiera una distancia. ¡Tengo la máscara casi enmarcada en mi casa de mi beso con Carlos Ponce!”, contó entre risas.

