¿Qué revelan los astros para el nuevo año?

El año 2020 ha sido un año difícil, un año lleno de pérdidas humanas y económicas debido al COVID-19. Algunos de los mejores videntes aseguran que el año 2021 va a ser un año cargado de energías positivas. El pasado 21 de diciembre de 2020 entramos en un nuevo ciclo que durará alrededor de dos décadas debido a la conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario; por lo tanto, desde una perspectiva astral, el año 2021 ya ha comenzado. La era de Acuario establece que habrá una fuerte transformación política a nivel mundial y a nivel interno. Júpiter y Saturno son los planetas del crecimiento, por lo que en esta nueva era va a ser clave autodescubrirnos y comenzar nuevos proyectos a nivel interno así como cuestionarnos por qué hemos venido al mundo y cual es nuestra misión. A pesar de que el nuevo año venga cargado de nuevas ilusiones y esperanzas, habrá meses mejores y peores.

ENERO

Acuario ( 21 de enero-19 de febrero). Acuario por el contrario, tendrá mas complicado el comienzo de esta nueva era, pues muchas relaciones se paralizaran, no obstante Venus te exigirá que pruebas nuevas cosas. El pesimismo intentará jugártela pero tu transformación interior te ayudará a ver las cosas desde otra perspectiva.

FEBRERO

Piscis ( 20 de febrero -20 de marzo). Mientras Acuario esté influenciado por Venus y saque su faceta más rebelde, Los Piscis tendrán que luchar por encontrar su faceta mas empática, tendrán que aprender a ponerse en la piel de otros si lo que pretenden es mejorar las relaciones sociales y amorosas.

MARZO

Aries ( 21 de marzo - 19 de abril). Aries pasará una buena época en su ámbito profesional, su personalidad como líder nato le hacen ser el mejor de los trabajadores. Sin embargo, si pretende mejorar sus relaciones amorosas deberá prestar mas atención a esto y no tanto a su profesión. Aries es independiente, no va detrás del amor pero si aparece, no le debe deja escapar debido a su fuerte carácter arrollador. Los amigos son su gran apoyo. Es el año de crecimiento profesional para los Aries que le dará muy buenos resultado económicos.

ABRIL

Tauro ( 20 de abril - 20 de mayo). Tauro llevará a el límite su relación amorosa, si la tiene. Será un año repleto de nuevas aventuras, de cambios fuertes a los que no está acostumbrado debido a su tranquilidad y comodidad. Tendrás que combatir con esos cambios fuertes que te esperan haciendo que te influyan lo menos posible. Es un año de arriesgar para Tauro, de atreverse con proyectos nuevos y creativos, de hacer aquello que siempre has querido y nunca te has atrevido.

MAYO

Géminis (21 de mayo - 20 de junio). Los géminis tendrán un año brillante en su profesión. Estarán repletos de nuevos conocimientos y de éxitos a nivel profesional, por lo tanto este año no tendrás problemas en cuando a nivel económico porque este año será el año de tu éxito profesional.El amor vendrá repleto de cambios, te va a ir muy bien, te sentirás atraído por variedad de personas pero ¡ ten cuidado con las relaciones de interés! Si tienes una pareja, descubrirás aspectos desconocidos de tus relación.

JUNIO

Cáncer (21 de junio - 22 de julio). Cáncer se va a soltar la melena, va a experimentar y explorar nuevas sendas por lo que se va a dejar guiar más por el corazón que por la cabeza. El amor será diferente, te arriesgarás más y si tienes pareja querrás transformarte sexualmente. El trabajo te ira bien y por lo tanto tendrás una buena estabilidad económica. Se espera que cáncer en 2021 crezca mucho debido a sus nuevas experiencias y así se replantee sus costumbres para cerrar un ciclo y abrir uno nuevo cargado de nuevas experiencias.