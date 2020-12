Arap Bethke en su personaje más intrépido en la serie ‘Buscando a Frida’, de Telemundo

“(Buscando a Frida) Fue un proyecto muy bonito, dentro de todo tengo muy buenos recuerdos a pesar de la dificultad fue un proyecto que cuenta una historia muy interesante, de mucha intriga, mucho suspenso, entonces en un género que a mí me gusta mucho”.

Y es que su personaje de Martín Cabrera llevó a Arap por caminos inesperados… En esta conversación con HOLA! USA, compartió que algunas de las escenas de la historia fueron grabadas en la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), organismo encargado de combatir este delito en México. “Lo que más me gusta de ser actor es el poder llegar a lugares que no todo el mundo llega, o explorar cosas que a no ser que te dediques a algo muy específico, jamás llegarías a eso. Yo jamás me imaginaria que llegaría a conocer a estos policías que exponen su vida todos los días pero que tienen una calma... El poder explorar esas cositas es lo que más me gusta de ser actor. Es como una especie de labor antropológica que va cambiando con cada proyecto”.