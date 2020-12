Sandra Echeverría en su proyecto más divertido prestando su voz en ‘The Croods: A new age’

Sandra Echeverría se trasladó al mundo de The Croods y prestó su voz para la segunda entrega de divertida película, la cual se estrenó en México el pasado 8 de diciembre y en Estados Unidos, el viernes 18 On demand. La actriz mexicana participó en The Croods: A new age para dar voz a Esperanza Siempre Bien (Hope Betterman, en inglés con la voz de Leslie Mann) uno de los nuevos personajes que se incorporan a la secuela de la ficción animada. En la nueva entrega los Croods, quienes luego de sobrevivir a todo tipo de desastres y enfrentar a bestias prehistóricas, conocen a los Bettermans, que viven en una compleja casa del árbol y son, en cierta forma, más evolucionados que ellos.

©The Croods: A new age La película se estrena On demand el viernes 18 de diciembre

El choque entre dos mundos ocasionará varios roces entre los adorables cavernícolas y los modernos Bettermans. Cuando todo parece ir mal entre ellos, surge una situación que los llevará a trabajar en equipo y descubrir que, pese a sus diferencias, unidos son más fuertes. En entrevista para HOLA! USA , Sandra Echeverría compartió cómo fue su experiencia al participar en esta película animada, en la que curiosamente trabajó con su esposo, Leonardo de Lozzane, quien hace la voz de Félix Siemprebien (Phil Betterman). Además de conversar sobre este emocionante proyecto profesional, la también cantante habló de su recuperación del COVID-19 y de sus planes para el próximo año.

©Dreamworks El encuentro de los Croods con los Siemprebien genera todo tipo de situaciones divertidas

“(Me siento) muy afortunada de haber sido elegida para hacer este personaje, este proyecto tan bonito. Yo amo hacer doblajes, de las cosas que más me gusta hacer en mi carrera, es jugar con mi voz en diferentes cosas y cuando te llega un proyecto así tienes un personaje que te permite hacer diferentes colores, matices, emociones y poder jugar con tu voz al cien por ciento, es una dicha de verdad”, compartió Sandra sobre la oportunidad de hacer la voz de Esperanza.

Sandra contó que su hijo Andrés, de cinco años, estaba emocionado por el proyecto de sus papás, pero a la vez confundido, pues no reconocía sus voces. “Mira la verdad es que estaba súper emocionado de vernos y cuando nos vio es como que no nos identificaba. Como que de repente escucha la voz diferente a como la escucha aquí en vivo y piensa que se va a escuchar igual entonces; como que no le cuadraba mucho, pero amó la película, se murió de la risa”.

Aunque no tuvo la oportunidad de trabajar ‘codo a codo’ con su esposo en el mismo estudio, la actriz reveló que el resultado final les encantó, pues parecía una de sus típicas conversaciones de pareja. “Cada uno hizo su parte, yo me imaginaba los diálogos de Leo, pero no los había escuchado y cuando ya vimos la película final, fue increíble porque era como vernos hablando como esposos ahí en la película y aparte en la vida misma”.