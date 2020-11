Carmen Villalobos, emocionada por volver a ver a ‘Leonor Ballesteros’ en ‘El Señor de los Cielos’

La originaria de Barranquilla aseguró que si vuelve a tener la oportunidad de hacer un personaje similar, la aceptaría sin dudar. “Cuando terminé la serie que me dijeron que continuaba en Sin Senos... ya venía con esa experiencia de armas, de acción y todo lo que requiere una serie como ésta. Si tengo que volver a hacerlo, tengo que volver a tomar clases porque son cosas que si no hace a diario se te olvida. Yo no uso un arma en mi vida diaria. Son clases para manejar un arma, tendría que ser con un coach para que no me quede igualito ni a Leonor Ballesteros ni a Catalina Santana”, dijo segura.

¿Qué serie vería Carmen Villalobos en un maratón en casa?

Gracias al catálogo que ofrece Peacok, de un momento a otro es posible cambiar la historia que aparece en la pantalla de la TV, la computadora o el celular, y Carmen sabe muy bien cuáles son sus favoritas. “Me he visto muchas. Como vengo de hacer este tipo de series, de narcoseries, me voy por las comedias románticas. Imagínate, a ti te llega el libreto, lo lees, lo ensayas, lo grabas... entonces, digo, dejemos descansar un poquito tanta narcoserie. Me pongo a ver la comedia romántica o series animadas. Algo que me saque un poquito a lo que yo vengo haciendo en mi vida profesional”, explicó.

Nuevos proyectos en puerta

Carmen Villalobos se encuentra muy activa y emocionada con un nuevo personaje en una historia muy querida por el público. “Se va a hacer una nueva adaptación de Café con Aroma de Mujer, una historia nuestra, muy colombiana que se hizo hace más de 25 años con gran éxito”, adelantó.

©@cvillaloboss Carmen está lista para iniciar las grabaciones de una nueva versión de ‘Café con Aroma de Mujer’

Sobre su personaje, reveló que será la mala de la trama, lo que también la tiene muy feliz. “Es la primera vez que voy a interpretar una antagonista. Ya arrancamos con ensayos, con pruebas y pronto arrancamos grabaciones. Eso me tiene muy a la expectativa, muy ansiosa pero feliz”.

La actriz no deja de lado los cuidados en una época en la que la distancia social es importante, aún en los ensayos de una serie para la televisión. “Estamos tomando muchísimas medidas de seguridad. Por ejemplo, si grabo en la semana, el lunes nos hacen prueba de COVID-19, hisopada, esperamos el tiempo a que dé el resultado y después vas a la locación o al canal”.