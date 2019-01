Finalmente podemos conocer las nominaciones de los Oscar 2019. Las estrellas y las películas que competirán por las codiciadas estatuillas de oro en 24 categorías diferentes se revelaron en la mañana del 22 de enero durante una presentación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ha sido un gran día para la película Roma y sin duda un sueño hecho realidad para Yalitza Aparicio, quien obtuvo una nominación en la categoría de Mejor Actriz, así como su co-estrella, Marina de Tavira, quien fue nombrada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

El elenco de Roma tiene motivos para celebrar. Yalitza Aparicio (en turquesa) y Marina de Tavira (a la izquierda) fueron nominadas en las categorías de actriz- y el director Alfonso Cuarón recibió el premio al Mejor Director.

La ex maestra Yalitza se medirá ante Lady Gaga, quien ha sido nominada por su trabajo en A Star Is Born; la actriz británica Olivia Coleman, quien interpreta a la reina Anne en The Favorite; Glenn Close y Melissa McCarthy. Mientras tanto, el director de Roma, Alfonso Cuarón, obtuvo una nominación a Mejor Director y la película hizo historia al convertirse en la primera película de Netflix nominada a Mejor Película. También se presentó en las categorías de producción, guion, edición y cinematografía, así como en Mejor Película en Lengua Extranjera.

Yalitza, una exmaestra, continúa ganando aplausos por su trabajo en Roma. Foto: Getty Images

Por otra parte, la estrella de Bohemian Rhapsody, Remi Malek, también se medirá con Viggo Mortensen (actor de Green Book), Bradley Cooper (por su papel en A Star is Born) y Christian Bale, quien luce casi irreconocible en su interpretación como Dick Cheney. Todos ellos participan en la categoría Mejor Actor. Mientras tanto, Mahershala Ali, protagonista de Viggo; Adam Driver, que aparece en BlacKkKlansman; Sam Elliott de A Star is Born; Richard E. Grant y Sam Rockwell, que aparece en Vice, se disputarán el premio a Mejor Actor de Reparto.

La ceremonia de los Premios de la Academia de este año se llevará a cabo el domingo 24 de febrero en el Teatro Dolby en Hollywood & Highland. El evento cinematográfico más grande del año todavía no tiene un presentador principal, luego de que Kevin Hart se retirara luego de una protesta por los tweets homófobos del pasado.

Glenn Close y Lady Gaga, ambas reconocidas como Mejor Actriz en los Critics 'Choice Awards, se enfrentarán una vez más en los Oscars Foto: Getty Images

Lista completa de nominados:

Mejor Película

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star is Born

Vice

Mejor actor protagonista

Christian Bale por Vice

Bradley Cooper por A Star is Born

Willem Dafoe por Van Gogh, a las Puertas de la Eternidad

Rami Malek por Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen por Green Book

Mejor actriz protagonista

Yalitza Aparicio por Roma

Glenn Close por La Buena Esposa

Olivia Colman por The Favourite

Lady Gaga por A Star is Born

Melissa McCarthy por Can you Ever Forgive me?

Mejor Actor de Reparto

Mahershala Ali por Green Book

Adam Driver por BlacKkKlansman

Sam Elliott por A Star is Born

Richard E. Grant por Can you Ever Forgive me?

Sam Rockwell por Vice

Mejor actriz de reparto

Amy Adams por Vice

Marina de Tavira por Roma

Regina King por If Beale Street Could Talk

Emma Stone por The Favourite

Rachel Weisz por The Favourite

Mejor Director

Spike Lee por BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski por Cold War

Yorgos Lanthimos por The Favourite

Alfonso Cuarón por Roma

Adam McKay por Vice

Mejor Cortometraje

Detainment

Fauve

Marguerite

Madre

Skin

Mejor película de animación

Los Increíbles 2

Isla de Perros

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spiderman: Into de Spider-Vers

Mejor fotografía

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star is Born

Mejor diseño de vestuario

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

El Regreso de Mary Poppins

Mary Queen of Scots

Mejor película documental

Free Solo

Hale County this Morning, this Evening

Mindind the Gap

Of Father and Sons

RGB

Mejor cortometraje documental

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence

Mejor montaje

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

Mejor película extranjera

Capernaum (Líbano)

Cold War (Polonia)

Never Look Away (Alemania)

Roma (México)

Shoplifters (Japón)