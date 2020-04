Cristiano Ronaldo sí que ha disfrutado de la compañía de sus cuatro hijos: Crisitano Jr., Eva María, Alana y Mateo. Ni en sus horas de entrenamiento lo dejan solo y esto lo tiene derretido de amor. “Kids, let the Dad do his work 🤷🏻‍♂️❤️😝 #stayhome #stayactive (Niños, dejen a su papá hacer su trabajo)”, escribió ‘CR7’ junto a esta foto, en la que aparecen dos de sus cuatro hijos ayudándolo a ejercitarse. Georgina Rodríguez quedó fascinada con la foto y escribió: “❤️ Los mejores entrenadores 💥💥 Cómo te ponen las pilas 🤣🤣🤣”.