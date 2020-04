Madre e hija tienen una relación súper especial, tanto que Gaby respetó el momento en el que Oriana decidiera mostrarse en las redes sociales. Incluso la apoyo con el lanzamiento de su canal en YouTube, en 2018. En su perfil, Gaby reflexionó sobre la exposición de sus hijos. “Durante años he mantenido a mis hijos lejos de las redes sociales; siempre he pensado q el exponer sus vidas por aquí, debe tener un propósito y el momento justo para hacerlo debía ser decisión de ellos, cuando ya se sintieran listos y no decisión nuestra. Por lo que veo, ya llegó el momento”, explicó la actriz cuando ‘Ori’ recién lanzó su canal.