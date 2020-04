Becky G y su novio, el futbolista Sebastian Lletget están siguiendo al pie de la letra la cuarentena y pasan los días más divertidos. La pareja se puso unas mascarillas y disfrutó de un momento de ‘relax’. Lletget escribió junto a esta foto: “Clearly we have no intention of going anywhere, y’all better be doing the same (Claramente no tenemos la intención de ir a ningún lado y espero que todos hagan lo mismo)”.