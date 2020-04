Francisca no sólo conoció más a fondo a su prometido, sino que se enamoró mucho más del hombre con quien quiere pasar el resto de su vida. "Ha sido para bien. Hemos conectado aún más. Lo amo muchísimo más", dijo sincera. "Para mí, al contrario, esto ha sido como una reafirmación de que tomé una decisión correcta. Elegirlo y que él me eligiera ha sido la mejor decisión. No hay vuelta atrás", aseguró.