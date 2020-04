Y sobre los rumores que la venían rondando desde hace tiempo sobre un posible divorcio, Pamela compartió a Lourdes Stephen que eso era algo de lo que le preguntaban frecuentemente, incluso las palabras ‘Pamela Silva Conde divorcio’ eran una de las búsuqedas más frecuentes en Internet cuando se buscaba información de la periodista.

“¿Por qué la gente busca eso?”, preguntó Stephen. A lo que Pamela respondió: “Yo creo que es porque no comparto en las redes, no comparto fotos con él. Él es muy privado y yo creo que por eso la gente especula. Y si algún día eso pasara—Dios no lo quiera—lo compartiré cuando sea el momento…”.

Ni en sus redes sociales ni a través de sus representantes Pamela Silva Conde o César Conde se han referido a la situación por la que atraviesan.