No hay dolor más grande para una mujer que la pérdida de un hijo. Esa es la situación que hoy vive Estela Calderón, quien informó por medio de sus redes sociales que la alegría en casa ya no es la misma, y confirmó que una de sus mellizas de siete meses de nacida había perdido la vida. Con el corazón destrozado, la originaria de México dio la cara a sus fans, quienes desde hace tiempo le preguntaban la razón por la que ya no subía fotos de las dos pequeñitas juntas.