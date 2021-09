¿Y qué hay sobre el misterioso anillo que lleva? Clarissa aclaró que no era un anillo de compromiso y que de boda, no había planes aún. “Este anillo no es de compromiso, todavía no, es muy pronto, estamos empezando, pero él le quiso dar formalidad al noviazgo que gracias a Dios lo estamos teniendo muy lindo. Estoy muy ilusionada, muy feliz“.