“No entiendo, tantos años dedicada a mis hijos, nunca conocieron a nadie, o sea, esta persona parecía el correcto y pues se conocieron, salíamos en familia, viajamos en familia, pero desafortunadamente cuando pasa lo de mi cáncer y mi tratamiento era mucho para él, y pues fue honesto y lo dijo, pero si no fuera por él no me lo hubiese chequeado”, reveló a Michelle Galván.