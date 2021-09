“Hace mucho Giulietta vio por primera vez la película Leap 🩰 y en aquel momento me dijo: ‘Mamá, yo quiero bailar como Félicie’. La veía una y otra vez hasta que le pasó el furor, pero cada vez que volvía a verla me decía: ‘Mamá, ¿cuándo me vas a llevar a ballet?... Hoy fue el día 🎀 Hoy nace la bailarina G I U L I E T T A ✨”, explicó en enero pasado junto a una linda foto de la niña con su traje de bailarina.