Pese a su separación, Gaby y Jaime tienen una buena relación. De hecho, se reencontraron en la película No es lo que parece donde compartieron créditos. Sobre este trabajo con él en la pantalla grande, Gaby dijo a HOLA! USA:

“Me siento bien orgullosa de él, es un tipo súper talentoso, muy trabajador y ver que ha ido cumpliendo sus sueños me hace muy feliz y me siento muy orgullosa de él. Tenemos una bonita relación, aunque no estemos juntos no quiere decir que no nos llevemos bien”.