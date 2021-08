¿Quién podría decirle que ‘no’ a Brad Pitt? Sí, hay una actriz que rechazó al guapo actor. Nos referimos a Gwyneth Paltrow. La pareja se conoció mientras filmaban Seven (1995) y el flechazo fue inmediato. Dos años después, él le pidió matrimonio y ella le dijo que ‘no’. Tras la negativa de Gwyneth, la pareja terminó poco después.

Años después, en The Howard Stern Show, ella confesó la razón por la que rechazó casarse con Brad. “Creo que era una niña y no estaba preparada para ello”, dijo Paltrow en 2015. “Sinceramente, creo que era demasiado joven y no sabía lo que hacía”. “Tenía 22 años cuando nos conocimos y he tenido que llegar a los 40 años para darme cuenta de lo que pasaba entonces. Creo que no puedes tomar una decisión importante cuando tienes esa edad”.