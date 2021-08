Estar bajo la mirada de más de 50 cámaras y micrófonos las 24 horas del día no será nada sencillo. Y aunque al principio pueda parecer fácil llevarse bien con los compañeros, hay cosas que a Verónica no le agradan: “Yo creo el tema del baño. Por lo menos no me gusta que huela feo y no me gusta que dejen la tapa arriba. Va a ser un poquito incómodo, pero lo que no podría soportar es que alguien sea falso en la casa, que no me diga las cosas directas como yo las diría”.