Las hijas de A-Rod incluso aspiraban a algún día heredar alguna de las prendas de la cantante, a quien le tenían un gran cariño.

En una entrevista con People, la intérprete de Dance Again contó que las chicas ya han apartado algunos de sus vestidos. “Es chistoso. Hay varias cosas mías que le gustan (a Emme) y que quiere… Ahora siempre me dice: ‘Mami guárdame eso. Mami guárdame aquello’”, comentó la artista a la publicación. “Hasta las hijas de Alex me dicen, ‘yo quiero el vestido de los Grammys, Emme puede quedarse con el otro’”.