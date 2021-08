Actualmente, la pareja está disfrutando al máximo de su matrimonio y quizá, en un futuro cercano, nos sorprendan con la noticia de un bebé, pues ambos están encantados con Cayetana, su pequeña sobrina, hija de Camila Fernández.

“Yo siempre, como lo he dicho muchas veces, (he querido) ser papá joven. Eso es algo que tuve la experiencia de vivirlo con mi papá, que él me tuvo muy joven, y hemos tenido una relación muy buena, muy bella, de padre e hijo, pero también como amigos, que eso es algo que también me gustaría con mis hijos”, comentó el año pasado Alex en entrevista con El Gordo y la Flaca.