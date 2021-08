Jennifer Lopez y Ben Affleck están más unidos que nunca, y ahora se dice que están buscando una mansión que esté acorde a sus necesidades. Recientemente, la pareja fue fotografiada visitando una increíble propiedad de $85 millones de dólares, en Beverly Hills, California.

La casa que la parejita recorrió tiene 12 dormitorios, cuenta con espectaculares vistas panorámicas y un gran espacio de estacionamiento, en el que caben hasta 80 vehículos. También tiene habitaciones para invitados y familias con niños. Se dice que la pareja ha estado buscando una residencia desde julio. Si bien aún no se han mudado juntos, una fuente que habló con ET dijo que sus amigos no se sorprenderían si lo hacen y si “finalmente terminan juntos”.

Jennifer y Ben se reencontraron este año, para gran entusiasmo de los fans y seguidores que han seguido su relación desde que estuvieron juntos por primera vez a principios de la década de 2000. Jennifer tiene dos hijos de su matrimonio anterior con Marc Anthony, Max y Emme, ambos de 13 años. Ben comparte a Violet, de 15, Seraphina, de 12, y Samuel, de 9, con su ex esposa Jennifer Garner.