Karina recién reveló que había personas que no creían que ella y Carlos durarían como novios, comentarios que no le agradaban para nada. “Me molestaba muchísimo que me dijeran que Carlos nunca se iba a casar conmigo”, dijo ante las cámaras de El Gordo y la Flaca. “A mí me daba hasta risa porque ya teníamos... es más, ¡ya vamos a cumplir un año de casados!”, dijo hace unos días muy contenta por lo bien que va su matrimonio.