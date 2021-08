Reveló que él y Brenda empezaron a notar que su hijo se comportaba de forma extraña, hasta que un día, los dejó sin aliento.

“Un día se levantó de la nada en la madrugada y no fue de abrir los ojos como cuando se levantaba para pedir de comer cuando era más bebé. Se para, se baja de la cama y se pone a correr”. Ferdinando Valencia indicó que su hijo comenzó a correr de un lado a otro y que además, no dejaba de señalar un cuadro de su mellizo Dante. “Nos llamó tanto la atención que cuando empezó a correr de un lado para el otro, él no lo hacía de una forma en línea recta, veía algo, corría, veía el cuadro de Dante porque no sé, la primera palabra que aprendió a decir en la vida en lugar de papá fue Dante”.