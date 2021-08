Karina Banda y Carlos Ponce son la prueba de que cuando hay amor, lo demás no importa. Y es que la presentadora de El Gordo y la Flaca recién reveló a Raúl Molina que durante su noviazgo con el cantante, había un detalle que siempre le molestó y que venía no sólo de personas que conocía, sino de fans de Carlos y gente que no sabía qué era lo que en realidad sucedía con su relación.