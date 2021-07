Apenas hace unos días, la familia de Despierta América se regocijaba con el nacimiento de Gennaro, el hijo de Francisca Lachapel y Francesco Zampogna. Y fue justo la amistad entre Carlos Calderón y la ex Nuestra Belleza Latina, lo que lo hizo demorar la noticia. “Ya nos urgía que naciera Gennaro porque no podíamos dar la noticia. No le queríamos quitar ese protagonismo a mi querida Francisca”, dijo contento de ser ahora el futuro papá del equipo del matutino de Univision.