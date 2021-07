La cantante continuó detallando las formas en las que su padre Jamie controla su vida y se refirió a ellas como “crueldad”. Según Britney, él controla lo que come, no le permite tomar café y le quitó sus vitaminas para el cabello. “Eso no es abuso. Eso es una mald** crueldad ”, dijo, antes de disculparse con el juez por su lenguaje, según Variety. “En lugar de intentar investigar mi comportamiento o mi capacidad, quiero que investiguen a mi papá”, dijo Spears al juez. ”Esta tutela está literalmente permitiendo que mi papá gobierne mi vida... eso es abuso, y todos lo sabemos”. También dijo que cuando era niña le tenía pavor, “Siempre tuve mucho miedo de mi padre y miedo de que apareciera borracho en alguna parte”.