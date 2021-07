A pesar de lo doloroso que fue este capítulo en su vida, la actriz reconoce que el Zedillo Velasco le dio el mejor regalo del mundo: ser madre. “Yo a ese hombre siempre le voy a desear bendiciones porque el mejor regalo de cualquier novio que pude haber yo tenido él me lo hizo”, dijo a Yordi Rosado.

“No hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me haya regalado que el regalo que Ernesto me hizo. Nunca me molestó, se alejó, pero no me arruinó* la vida… Es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo”. “Yo siempre, siempre, siempre le voy a desear lo mejor a pesar de cómo se haya portado en su momento. Él sabe sus razones”.