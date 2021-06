Nacho habló de las enseñanzas que aprendió de su padre y que trata de ser el mejor padre para sus cinco hijos y evita a toda costa los términos como ‘medios hermanos’.

“Yo soy le mayor de 9 hermanos y somos de diferentes vientres… y mi papá nos crio siempre como uno solo. Y siempre nos dijo, ‘ Acuérdate que uno se forma de lo que le enseñan también’, y quizás mi papá no fue tajante enseñándome a mí a ser el mejor compañero de vida, pero siempre me enseñó a tratar de ser el mejor papá”, reveló. “Él nos crio a nosotros 9 como hijos de un mismo vientre, para nosotros no existe ‘hermanastro’, nunca existió, somos la misma sangre”.