Con un video, Fran envió un mensaje a quienes señalaban su físico por los cambios del embarazo. “Me han escrito gorda, que el embarazo no me sienta bien, que me visto como una vieja, de que tenga cuidado... un sinnúmero de cosas, no solo lo han escrito y también hay personas que han venido y me lo han dicho en mi cara”, comentó la presentadora de televisión.

“Existe la etiqueta de embarazada perfecta, la cual yo estoy muy lejos de ser. Yo soy una embarazada normal... estoy muy lejos de ser esa embarazada perfecta. Cada mujer lleva a su hijo de manera diferente”, agregó en tono serio. “Son muchas cosas por las que uno pasa como para estar prestándole atención a esos comentarios negativos. Fuera de esos comentarios, yo me siento plena y feliz... yo me siento bella”, dijo orgullosa de su cuerpo y cómo cambió para dar vida. Cerrando así el tema de los comentarios negativos